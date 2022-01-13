Эксперт: «В Тюменской области серьезно занимаются экологическим воспитанием». Фото: Вадим Бегун

Проректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Марина Кускова заявила, что в регионе серьезно занимаются экологическим воспитанием. Так, ребята из школьных лесничеств участвуют в мероприятиях, конкурсах и реализуют тематические проекты.

– Школьники участвуют и в ежегодных акциях, например «Сохраним лес», что прошла осенью 2021 года. В субботний день добровольцы высадили деревья на территории Винзилинского лесничества в районе деревни Муллаши, – отметила кандидат педагогических наук в своем выступлении на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, за время акции 1,5 тыс. жителей и волонтеров высадили более 70 тыс. сеянцев сосны на площади 16 га. Эксперта порадовало не только число высаженных сосенок, но и большое количество молодежи, участвующей в акции.

Ранее глава региона Александр Моор проинформировал, что в области восстановлено более 8 тысяч гектаров лесов. Он заявил, что отношение площади восстановленных к площади вырубленных и погибших насаждений превысило 119 процентов: «Я уже поставил соответствующие задачи на 2022-й и последующие годы. Восстановление лесов для нас принципиально важная цель», передает «Тюменская линия».