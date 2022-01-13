Голодный тюменец выбросил в окно котлеты, которые возлюбленная слишком долго готовила. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 4 по Тюмени поступило заявление от 31-летней местной жительницы о том, что ей угрожал убийством возлюбленный. Между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина схватил сковороду и стал ею угрожать.

Участковые задержали ранее не судимого неработающего 35-летнего горожанина. Выяснилось, что парочка поссорилась вечером. Пьяный горожанин был голоден и всё время поторапливал сожительницу, чтобы та быстрей готовила еду.

– Когда девушка вспылила и грубо ответила на очередной упрек, подозреваемый схватил сковороду с готовыми котлетами, выбросил их в окно и стал угрожать подруге, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделом дознания ОП № 4 возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.