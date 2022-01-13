Лишенную родительских прав тюменку отправили в колонию за невыплату алиментов сыну. Фото: Ольга Крыльцова

В Абатском районе вынесли приговор Елене Пахотиной, которая без уважительных причин не выплачивала своему несовершеннолетнему сыну алименты. Ранее 45-летнюю тюменку лишили родительских прав.

Выяснилось, что в мае 2021 года ей уже назначали наказание в виде 80 часов обязательных работ. Однако она так и не выплатила 24 тысяч рублей мальчишке, да и вообще никак не поддерживает его материально.

– В судебном заседании подсудимая вину признала полностью. Суд учел раскаяние подсудимой, условия жизни, имущественное положение, состояние ее здоровья и прочее. В итоге ее на 11 месяцев отправили в колонию-поселение, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени Ленинский районный суд вынес решение по делу о лишении Сергея и Гузель Муравьевых родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери. Результат явно не понравится мужчине – по словам его адвоката, он боролся за детей и даже перестал употреблять алкоголь.