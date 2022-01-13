В Тюменской области мужчина побил 14-летнюю девочку. Фото: Ольга Крыльцова

Сладковский районный суд привлек к административной ответственности 33-летнего тюменца за побои. Инцидент случился 22 июля 2021 года.

В этот день Сергей Аманжулов находился в ограде соседнего дома, где поссорился с 14-летней девочкой. Он один раз ударил ее кулаком в грудь.

– Здоровье девушки не пострадало, но ей была причинена физическая боль. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд учел все обстоятельства дела. В итоге Аманжулова оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее «КП-Тюмень» писала, что в Тюмени расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Горожанина обвиняют в действиях сексуального характера с применением насилия и покушении на изнасилование.

Инцидент произошел вечером 9 января. Местный житель на лестничной площадке в одном из жилых многоквартирных домов областной столицы изнасиловал девушку. Спустя несколько часов, уже по другому адресу, он попытался изнасиловать еще одну незнакомку, но не успел.