Тюменским школьникам не продлят каникулы. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменским школьникам не продлят каникулы. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

– Дети с каникул выходят 13 января 2022 года. Продление, по данным регионального департамента образования и науки, не планируется. Вместе с тем образовательные организации самостоятельны в определении календарного графика, – отметили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на 27,4% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с последней неделей 2021 года. Она стала на 28,4% ниже недельного эпидемического порога.

– Заболеваемость детского населения до 14 лет уменьшилась в 2,3 раза. Согласно мониторингу циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа, зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), а также вирусы негриппозной этиологии

Кстати, в Тюменскую область поставлено более 926 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На сегодняшний день в регионе привито более 926 тысяч человек (60% от совокупного населения субъекта), в том числе более 665 тысяч взрослых и более 260 тысяч детей.