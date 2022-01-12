Жители тюменского села жалуются на массовую травлю домашних собак. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители тюменского села Велижаны (Нижнетавдинский район) жалуются на массовую травлю домашних собак. По словам местной жительницы Олеси Ивашкиной, которая обратилась к соответствующим службам в социальных сетях, только за два дня погибли три животных.

«С декабря было как минимум 6-7 случаев. Вчера и сегодня было отравлено 3 собаки – 1 дома умерла, вторая с ошейником на улице. Третья около магазина! Бродячими собаками никто не занимается: нет полномочий или желания! Заявление в прокуратуру тоже будет написано! Пусть разбираются!» – пишет сельчанка.

По ее словам, жители предложили сделать своими силами питомник: «Это же не может так продолжаться постоянно! Трупы собак по деревне будут разлагаться!».

Комментаторы под постом удивились: почему же домашние собаки свободно разгуливают? Им ответили: «В селах, как правило, они гуляют сами по себе. Жители каждую собаку знают. Если не на привязи во дворе, значит, её можно травить? Это тоже чей-то любимец. Хозяин пошёл на работу, собака проводила и пошла гулять, такой вариант не допускаете?».

В администрации Нижнетавдинского района ответили Олесе: «На территории муниципального района отлов безнадзорных животных осуществляется согласно действующих нормативно-правовых актов. В 2021 году службой по отлову безнадзорных животных на территории села Велижаны было отловлено 9 животных».

По информации ведомства, эти животные прошли вакцинацию, дегельминтизацию, стерилизацию. Также их пометили индивидуальными регистрационными номерами. После трех животных выпустили в прежние места обитания, остальные шесть переданы на содержание новым хозяевам. В 2022 году на территории Нижнетавдинского района будет также производиться отлов безнадзорных животных, уверяют местные власти.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что десятилетняя девочка Алёна пострадала от укуса собаки в посёлке Боровский под Тюменью. Фото ребёнка и справка от врача появились в местных пабликах. По словам самой девочки, вместе со своим другом она качалась на качелях на улице Островского. Тут, откуда ни возьмись, прибежала собака и стала рычать на детей.