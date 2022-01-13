Тюменцам объяснили, как выбрать для катания безопасную горку. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам объяснили, как выбрать для катания безопасную горку. Так, с маленькими детьми не стоит идти на горку с крутыми скатами и трамплинами.

– Нельзя отпускать ребенка одного, без присмотра взрослых: малыш не сможет вовремя отреагировать на экстренную ситуацию, резко затормозить или увернуться от попавшейся на пути преграды. Родители должны помнить, что ледяные горки – самые опасные и непредсказуемые. Внимательно следите за передвижениями ребенка, – предупреждают горожан в департаменте безопасности жизнедеятельности.

Специалисты поясняют: ни в коем случае не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог. Выбирая средство для катания, обратите внимание на его безопасность на случай непредвиденного падения, столкновения с крупным объектом.