Тюменцам объяснили, как выбрать для катания безопасную горку.
Фото: Вадим Бегун
Тюменцам объяснили, как выбрать для катания безопасную горку. Так, с маленькими детьми не стоит идти на горку с крутыми скатами и трамплинами.
– Нельзя отпускать ребенка одного, без присмотра взрослых: малыш не сможет вовремя отреагировать на экстренную ситуацию, резко затормозить или увернуться от попавшейся на пути преграды. Родители должны помнить, что ледяные горки – самые опасные и непредсказуемые. Внимательно следите за передвижениями ребенка, – предупреждают горожан в департаменте безопасности жизнедеятельности.
Специалисты поясняют: ни в коем случае не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог. Выбирая средство для катания, обратите внимание на его безопасность на случай непредвиденного падения, столкновения с крупным объектом.