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Общество13 января 2022 4:35

Тюменцам объяснили, как выбрать для катания безопасную горку

Ледяные горки – самые опасные и непредсказуемые
Сергей Швецов
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Тюменцам объяснили, как выбрать для катания безопасную горку.

Тюменцам объяснили, как выбрать для катания безопасную горку.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам объяснили, как выбрать для катания безопасную горку. Так, с маленькими детьми не стоит идти на горку с крутыми скатами и трамплинами.

– Нельзя отпускать ребенка одного, без присмотра взрослых: малыш не сможет вовремя отреагировать на экстренную ситуацию, резко затормозить или увернуться от попавшейся на пути преграды. Родители должны помнить, что ледяные горки – самые опасные и непредсказуемые. Внимательно следите за передвижениями ребенка, – предупреждают горожан в департаменте безопасности жизнедеятельности.

Специалисты поясняют: ни в коем случае не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог. Выбирая средство для катания, обратите внимание на его безопасность на случай непредвиденного падения, столкновения с крупным объектом.