В Тюмени пьяная руководительница службы ЧОПа обматерила и обещала уволить гаишников Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В поселке Антипино ночью автоинспекторы остановили «Хундай-Солярис», которым, как оказалось, управляла пьяная 45-летняя женщина. Проходить освидетельствование она отказалась и стала убегать от стражей порядка, матеря их.

– Чтобы как-то урезонить даму, когда она стала размахивать руками в непосредственной близости от лица полицейского, ее заковали в наручники, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Горожанка рассказала, что выпила на дне рождении у тети и поехала ночевать к другой родственнице. По ее словам, она работает руководителем одной из служб охранного предприятия. Она попросила не оформлять нарушение, пояснив, что ей надо возить мужа и брата – инвалидов.

После того как полицейские отказали ей в просьбе, она заявила, что уволит их. На водителя составлены административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Буйную жительницу областной столицы доставили в участок.