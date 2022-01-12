Юная тюменка перевела гадалке 700 тысяч рублей, взятых у дедушки

Юная тюменка перевела гадалке 700 тысяч рублей, взятые у дедушки. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней лжегадалки из Красноярска, которую обвиняют в 10 эпизодах мошенничества. Помимо тюменки, она обманула жительниц Санкт-Петербурга, Алтайского края, Карачаево-Черкессии, Дагестана, Пензенской области и других регионов России.

В ведомстве рассказали, что 18-летняя девушка из Заводоуковска, которая находилась у дедушки в Голышманово, увидела объявление в интернете, где женщина предлагала погадать на картах.

– Она связалась с гадалкой, которая под предлогом снятия порчи и проведения различных ритуалов стала выманивать у доверчивой клиентки деньги. В итоге девушка перевела мошеннице свои 9,1 тыс. рублей и еще свыше 704 тысяч: их она взяла у дедушки, – сообщили об обстоятельствах дела в пресс-службе местной прокуратуры.

Общая сумма средств, похищенных у потерпевших с апреля по июнь 2021 года, составила более 780 тыс. рублей. Во время следствия обвиняемая частично возместила пострадавшим ущерб. Уголовное дело направлено в Заводоуковский районный суд.