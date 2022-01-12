В суд поступило дело о тюменце, обвиняемом в приставаниях к девочкам

В суд поступило дело о тюменце, обвиняемого в приставаниях к девочкам. Фото: Ольга Крыльцова

В Центральный районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя детского кружка. 37-летнего мужчину обвиняют в 11 эпизодах насильственных действий сексуального характера.

– По данным следствия, в разное время он проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам. Оставляя девочек по вечерам после основных занятий, приставал и просил снять одежду. Узнав об интересах преподавателя, одна из родительниц подняла тревогу и обратилась в правоохранительные органы, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину задержали. В настоящее время он находится в СИЗО. На днях суд продлил ему срок содержания под стражей до 27 июня 2022 года.

Отметим, что первое судебное заседание назначено на 19 января. Суд будет проходить в закрытом режиме.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Оксаны М. Женщину обвиняли в заведомо ложном доносе об изнасиловании. Она оклеветала своего друга.