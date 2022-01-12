Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 января 2022 года: умерли еще 13 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 12 января 2022 года увеличилось на 13. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 12 января 2022 года увеличилось на 13. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 545 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 194 случая заболевания (всего с начала пандемии – 92 421), 66 человек выздоровели (за весь период – 83 008), 23 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 25 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 22 390 человек остаются под медицинским наблюдением. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 008 847, полным курсом – 958 346.

За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 346 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 702 150 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 318 432 летальных исхода, выздоровели 9 758 364 человека.