Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 января 2022 года: заболели еще 194 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 января 2022 года увеличилось на 194. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 января 2022 года увеличилось на 194. Всего с начала пандемии ковид подхватили 92 421 человек.

За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 346 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 702 150 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 318 432 летальных исхода, выздоровели 9 758 364 человека.