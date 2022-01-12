Тюменские спасатели предупреждают о крепком морозе. Фото: Вадим Бегун

На Тюменскую область надвигаются крепкие морозы. Об этом сообщают местные спасатели.

По информации от синоптиков, похолодание придется на ночное время суток. Так, столбики термометров опустятся до минус 20 – 25 градусов, при прояснении – до минус 31 градуса. Днем ожидается минус 16 – 21 градус. Будет дуть западный ветер с переходом на северный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

– Для того чтобы в пути водители не замерзли, вдоль трасс организованы временные пункты обогрева – места питания и размещения автомобилистов и пассажиров, которые попали в ДТП или столкнулись с поломкой машины, – напомнили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.