При поддержке «РН-Пурнефтегаза» в школе Губкинского оборудована экспозиция «Сделано из нефти».

Нефтяники организовали в средней школе № 4 г. Губкинского экспозицию «Сделано из нефти». Одноимённый проект реализует НК «Роснефть» в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие» в школах, где созданы профильные «Роснефть-классы». Экспозиция в наглядной форме рассказывает, насколько важна нефть и ее производные.

Роль чёрного золота незаменима в таких сферах, как энергетика, автомобилестроение, медицина. Из нефти производят топливо, пластмассы, искусственный каучук, а эфиры и спирты – неотъемлемые составляющие целого ряда лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Также используют сырьё при производстве бытовой техники, одежды, посуды, косметики и даже в пищевой промышленности.

Экспозиция «Сделано из нефти» – уникальный образовательный проект, расширяющий границы знаний школьников об использовании углеводородов. Проект нацелен и на профориентацию: он позволяет подчеркнуть значимость профессии нефтяников. Графические экспозиции «Сделано из нефти» устанавливают во всех регионах присутствия НК «Роснефть». Пилотный проект был реализован в новой школе города Тулун. Здание было построено компанией в рамках оказания благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.