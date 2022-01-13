В Ялуторовске мужчина украл у знакомой три «мобилы» и продал их за три тысячи рублей. Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением о хищении трех сотовых телефонов в дежурную часть отдела полиции Ялуторовска обратилась местная жительница 1967 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

Гаджеты горожанки пропали, когда она находилась в гостях у подруги. Во время застолья гостья нечаянно просыпала на пол содержимое своей сумки. Пока женщина собирала имущество, 27-летний мужчина, также находившийся в гостях, незаметно присвоил ее средства сотовой связи.

– Похищенное злоумышленник сдал в комиссионный магазин, выручив около трех тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности безработного ялуторовчанина отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.