В Тюмени задержали молодых мигрантов: они спрятали в тайники полкило наркотиков. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени задержали двух граждан соседнего государства, 1998 и 1994 годов рождения, которые прибыли в Россию для торговли запрещенными веществами. Из тайников, оборудованных мигрантами, полицейские изъяли более полукилограмма синтетических наркотиков.

Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.

– Оперативники установили, что мужчины снимали квартиру в областной столице. Там они и фасовали запрещенные вещества. При обыске правоохранители изъяли около полутора килограммов наркотиков. Изъятое направлено на экспертизу, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении задержанных следователем следственной части возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Ялуторовске задержали 32-летнего тюменского таксиста. Мужчина под видом перевозки граждан ездил по области и оставлял наркотики в тайниках. Оперативники обнаружили у злоумышленника 15 свёртков из фольги с порошкообразным веществом. В автомобиле находились еще 74 пакетика, приготовленных к сбыту.