В Ялуторовске директора компании осудили из-за смерти работника от удара током. Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовске осудили директора ООО «База» Анну Курилову. Сотрудник организации погиб от удара током.

6 сентября 2021 года Курилова допустила к работе мужчину (по трудовому договору он был принят подсобным рабочим) к работе с виброформой по производству блоков. Делать этого она не должна была до окончания обучения нового сотрудника правилам охраны труда.

– Рабочий, полагая, что его работодатель приняла надлежащие меры безопасности, приступил к своим трудовым обязанностям. 7 сентября он стал работать в дождливую погоду, не соблюдая технику безопасности, которую не знал. Мужчину ударило током, он умер, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью. В итоге суд назначил Куриловой наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени погиб рабочий одного из заводов города. Люлька, в которой он находился, сорвалась с высоты.