Погода на 13 января 2022 года в Тюмени: без осадков

В Тюмени без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 января, в Тюмени ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 19-20 градусов, днем ожидается минус 14 – 16. Вечером столбики термометров покажут 16-15 градус ниже нуля. В течение дня будет дуть западный, южный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «щедрый вечер». Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный.

Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный – обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лёд, то рассчитывали на обилие мёда. С этого времени день прибывает на час.