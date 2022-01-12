Тюменку оштрафовали за ложное донесение об изнасиловании. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Оксаны М. Женщину обвиняли в заведомо ложном доносе об изнасиловании. Она оклеветала своего друга.

История произошла еще 19 июля 2021 года вечером. В это время горожанка находилась в дежурной части отдела полиции № 8. Обозлившись на своего знакомого, она заявила стражам порядка, что тот ее изнасиловал.

– Этой информацией она ввела в заблуждение правоохранительные органы, которые организовали процессуальную проверку. В ходе следственных действий женщина также продолжала вводить в заблуждение оперуполномоченных и следователя, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В судебном заседании подсудимая вину признала и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. В итоге местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что 5 мая 2021 года в управление полиции поступил звонок от женщины, находившейся в гостях в селе Чечкино Ярковского района в состоянии алкогольного опьянения. Она сообщила дежурному, что ее изнасиловали.

Полицейские выехали на место, но по прибытии 30-летняя «жертва насилия» призналась, что никто над ней не надругался, а в полицию она позвонила лишь потому, что никто из компании не захотел везти ее домой из-за пьяного состояния.