Молодой тюменец погиб в массовом ДТП на улице Ветеранов труда. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На пересечении улиц Дружбы и Ветеранов Труда в Тюмени накануне, 11 января, вечером произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, авария унесла жизнь человека.

Дорожный инцидент произошел в девятом часу вечера на Ветеранов Труда, 1. По предварительной информации от автоинспекторов, водитель ВАЗ-2115 не уступил при перестроении дорогу автомобилю Nissan.

– От удара отечественную машину отнесло на встречную полосу, где она столкнулась с Haval. В результате аварии погиб пассажир ВАЗа. Ему было 23 года, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Также стало известно, что в ДТП пострадало еще два человека: водитель советской легковушки и 52-летний водитель Haval.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников 11 января утром случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие. Здесь на регулируемом пешеходном переходе водитель на «Фольксваген-Туарег» насмерть сбил женщину.