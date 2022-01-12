В Тюмени СК проведет проверку по ролику, где дети просят отремонтировать дом. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени специалисты следственного комитета проводят доследственную проверку по факту видеообращения детей, которые просят помочь решить проблему с аварийным домом на улице Карла Маркса, 121. Послание было размещено в одной из социальных сетей.

– В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств, указанных в видеоматериале. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе местного ведомства.