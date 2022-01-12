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Общество12 января 2022 5:16

В Тюмени СК проведет проверку по ролику, где дети просят отремонтировать дом

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Сергей Швецов
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В Тюмени СК проведет проверку по ролику, где дети просят отремонтировать дом.

В Тюмени СК проведет проверку по ролику, где дети просят отремонтировать дом.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени специалисты следственного комитета проводят доследственную проверку по факту видеообращения детей, которые просят помочь решить проблему с аварийным домом на улице Карла Маркса, 121. Послание было размещено в одной из социальных сетей.

– В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств, указанных в видеоматериале. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе местного ведомства.