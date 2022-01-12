В Тюмени рецидивист украл из магазина на Горького алкоголь и еду. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 4 Тюмени поступило заявление о краже товаров от представителя магазина крупной торговой сети, расположенного на улице Максима Горького. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.

Стражи порядка задержали безработного 26-летнего местного жителя, которого ранее уже судили за кражу. Молодой человек признался, что заранее спланировал преступление. В магазине злоумышленник сложил алкоголь, средства личной гигиены и продукты питания в заранее подготовленный рюкзак и пронес товары мимо кассы.

– Подозреваемый пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное он продал незнакомцу, а деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время отделом дознания отдела полиции № 4 в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.