В Тюмени провели дезинфекцию аэропорта Рощино. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени провели дезинфекцию аэропорта Рощино. Это связано с эпидемиологической обстановкой и для минимизации рисков распространения коронавируса. Делом занялись сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

Специалисты провели обработку безопасными для здоровья человека и окружающей среды веществами. Они распылили их на поверхности в помещениях, которые посещают сотрудники и посетители объекта.

– В 2020 -2021 годах личный состав части уже проводил дезинфекцию крупных объектов и лечебных учреждений в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В ведомстве заявили, что профильная работа по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения ковида, ведется по согласованию с оперативным штабом. Она продолжится и в наступившем году.