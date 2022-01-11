Новогодние праздники прошли без аварий. Фото - АО "СУЭНКО".

С 31 декабря по 9 января на электрических и коммунальных сетях СУЭНКО не произошло ни одного инцидента, который привел бы к длительным массовым отключениям энергоресурсов.

В электросетевом комплексе СУЭНКО на территории Тюменской и Курганской областей в праздничные дни не зафиксировано системных аварий и массовых отключений электроэнергии.

Незначительные технологические нарушения оперативно ликвидировались дежурными бригадами. В Тюменской области сбои были в основном на сетях СНТ, как правило, нуждающихся в реконструкции и увеличении мощности. В Курганской области – в районах из-за обильных снегопадов.

Социально значимые объекты на время устранения технологических нарушений подключались к передвижным дизель-генераторам СУЭНКО (все праздники в готовности находились 27 дизель-генераторов).

Праздничные дни для коммунальных работников также прошли в штатном режиме. Специалисты в нормативные сроки устранили незначительные повреждения на коммунальных сетях СУЭНКО в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске. Технологических нарушений со значительными последствиями не произошло.