Сбер внедрил электронные расчётные листки по заработной плате в поликлинике №13. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка впервые реализовало сервис предоставления электронных расчетных листов для организации, находящейся на зарплатном обслуживании. Новая опция информирования о начисленной зарплате стала доступна медицинскому персоналу ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13».

Расчетный листок с начислениями по зарплате сотрудники поликлиники теперь могут посмотреть в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Это избавило работодателя от необходимости распечатывать данные на бумаге и передавать их для дальнейшего ознакомления. Информация доступна в любое время и на любом расстоянии буквально в несколько кликов.

Процедура подготовки расчетных листов максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга абсолютно бесплатна и для работодателя, и для сотрудников компании.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбер в рамках ESG-стратегии помогает партнерам и клиентам банка диджитализировать различные сервисы и становиться более экологичными. Предоставление сведений о начислении заработной платы в электронном виде стало ещё одной привилегией, которую имеют компании, находящиеся на зарплатном обслуживании в Сбере. Новый сервис весьма актуален для организаций с большой численностью сотрудников. Он позволяет оптимизировать бухгалтерский функционал и экономить количество потребляемой бумаги.

Виктория Дударева, главный бухгалтер ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13»:

– Ранее мы ежемесячно подготавливали печатные расчетные листы на каждого сотрудника поликлиники. Внедрение электронных расчетных листов позволило снизить трудозатраты ответственных сотрудников бухгалтерии и сократить время персонала на их получение.

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