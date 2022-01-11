Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 января 2022 года: умерли еще 11 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 11 января 2022 года увеличилось на 11. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 11 января 2022 года увеличилось на 11. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 532 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки: 198 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 92 227); 59 человек выздоровели (за весь период – 82 942); 17 детей заболели (из общего числа заболевших); 28 пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа заболевших); 23 031 человек остаются под медицинским наблюдением. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 005 685, полным курсом – 954 471.

За последние сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 216 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 684 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 317 687 летальных исходов, выздоровели 9 732 018 человек.