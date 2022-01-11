В Тюменском макрорегионе не произошло серьезных энергосбоев в новогодние праздники. Фото - "Россети Тюмень".

В Тюменском макрорегионе не произошло серьезных технологических нарушений в новогодние праздники благодаря качественной подготовке энергетиков к сезону пиковых нагрузок. Таковы итоги работы электросетевого комплекса «Россети Тюмень» за прошедшие выходные дни.

Отметим, что с 30 декабря по 10 января в филиалах компании был усилен контроль работы энергооборудования. На оперативном дежурстве находились 189 бригад общей численностью 863 специалиста. В их распоряжении были 434 единицы спецтехники, а также 74 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 11 МВт.

В праздничные дни в ХМАО-Югре стоял настоящий сибирский мороз: столбик термометра опускался до минус 44 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе было также холодно – до минус 41 градуса. Несмотря на это, в зоне операционной деятельности «Россети Тюмень» не зафиксировано ни одного крупного технологического нарушения в работе электросетевого комплекса.

– Компания продемонстрировала высокий уровень надежности. Специалисты обеспечили безаварийную работу и качественное электроснабжение потребителей в период повышенной ответственности. Энергетики полностью справляются с поставленными задачами благодаря регулярной отработке навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций, проведению тренировок и инструктажей, а также своевременной проверке состояния оборудования и спецтехники, – заявил первый заместитель генерального директора, главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.