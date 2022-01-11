Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 8:36

Тюменская молодежь сможет посещать кинотеатры по «Пушкинской карте»

Ее номинал увеличен с 3 до 5 тысяч рублей
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)

Тюменская молодежь с 1 февраля 2022 года сможет посещать кинотеатры для просмотра отечественных фильмов по «Пушкинской карте». Ее номинал увеличили с 3 до 5 тысяч рублей в соответствии с постановлением председателя правительства России Михаила Мишустина.

– В Тюменской области программа востребована. Почти тридцать тысяч билетов куплены за четыре месяца действия проекта с сентября по декабрь 2021 года ,– сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Отметим, что к «Пушкинской карте» подключены 24 учреждения культуры Тюменской области. Для участия в программе предпринимателям нужно включаться в проект самостоятельно.