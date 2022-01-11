В Тюмени резко снизилась заболеваемость ОРВИ среди детей. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области на 27,4% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с последней неделей 2021 года. Она стала на 28,4% ниже недельного эпидемического порога.

– Заболеваемость детского населения до 14 лет уменьшилась в 2,3 раза. Согласно мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа, зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), а также вирусы негриппозной этиологии, – отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в Тюменскую область поставлено более 926 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На сегодняшний день в регионе привито более 926 тысяч человек (60% от совокупного населения субъекта), в том числе более 665 тысяч взрослых и более 260 тысяч детей.