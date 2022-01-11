Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 7:40

Водителя пассажирского автобуса, который ехал за рулем в Тюмень более 12 часов, заставили отдохнуть

Составлены административные материалы за нарушение режима труда
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителя пассажирского автобуса, который ехал за рулем в Тюмень более 12 часов, заставили отдохнуть.

Водителя пассажирского автобуса, который ехал за рулем в Тюмень более 12 часов, заставили отдохнуть.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоинспекторы на посту полиции «Богандинский» остановили автобус, который принадлежит одной из организаций. Оказалось, что водитель долгое время не отдыхал, что является нарушением.

– Транспорт следовал из Омска в Тюмень. 50-летний водитель к моменту проверки уже высадил пассажиров, ехал пустой. За рулем он находился почти 13 часов, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что составлены административные материалы за нарушение режима труда и отдыха и нарушение работы тахографа.