Водителя пассажирского автобуса, который ехал за рулем в Тюмень более 12 часов, заставили отдохнуть. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоинспекторы на посту полиции «Богандинский» остановили автобус, который принадлежит одной из организаций. Оказалось, что водитель долгое время не отдыхал, что является нарушением.

– Транспорт следовал из Омска в Тюмень. 50-летний водитель к моменту проверки уже высадил пассажиров, ехал пустой. За рулем он находился почти 13 часов, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что составлены административные материалы за нарушение режима труда и отдыха и нарушение работы тахографа.