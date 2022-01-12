Тоболяк совершил с найденной на улице банковской карты более 20 покупок. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска обратилась 58-летняя женщина, которая пояснила, что неизвестный расплатился её банковской картой в различных магазинах, совершив покупки на общую сумму более 14 тысяч рублей. Выяснилось, что заявительница передала карту своей дочери, которая её и утеряла.

Онлайн-банк у женщины был отключен, о списаниях она узнала от сотрудников банка, которые ей позвонили и сообщили о сомнительных операциях. Стражи порядка задержали злоумышленника – 53-летнего мужчину.

– Он свою вину признал и пояснил, что чужую банковскую карту нашел на улице и решил сразу же ею воспользоваться. В нескольких магазинах подозреваемый совершил более 20 покупок, расплачиваясь чужими деньгами, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.