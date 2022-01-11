В Тюмени по делу о гибели людей от паленой водки своей участи ждут еще пять человек. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени по делу о гибели людей от паленой водки своей участи ждут еще пять человек. Сейчас следствие ходатайствует об избрании всем им меры пресечения в виде заключения под стражу.

– Всего по подозрению в совершении преступлений по делу задержано 11 лиц. Всем им предъявлены обвинения, – сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время специалисты проводят следственные действия – они собирают и закрепляют доказательственную базу. Отметим, что расследование уголовного дела находится на контроле руководителя СУ СК по Тюменской области Александра Кублякова.

Департамент потребительского рынка Тюменской области просит жителей помочь полицейским пресечь незаконную торговлю алкоголем после смертельного отравления девятерых тюменцев паленой водкой. При изготовлении суррогата могут использоваться ядовитые вещества, опасные для жизни и здоровья.

Если вы увидите, что торговые точки торгуют нелегальным алкоголем, сообщите об этом на номер горячей линии в Тюмени (3452) 42-61-85.