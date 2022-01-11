На упавшей автовышке в Тюмени пострадали рабочие. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Челюскинцев в Тюмени накануне, 10 января, вечером упала автовышка, в которой в этот момент находились рабочие, приехавшие на чистку наледи. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.

По информации от очевидцев, автовышка стояла между Институтом государства и права ТюмГУ и жилым домом. Стрела упала как раз между зданиями.

– Вызов поступил в 21.23. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя восемь минут. Пациентов доставили в областную клиническую больницу № 2, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что у одного из мужчин диагностировали ушибы и переломы. Ему оказывают необходимую помощь в условиях травматологического отделения. Другой получил раны века. Ему также оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников сегодня, 11 января, утром случилась трагическое дорожно-транспортное происшествие. Здесь на регулируемом пешеходном переходе водитель на «Фольксваген Туарег» насмерть сбил женщину.