Погода на 12 января 2022 года в Тюмени: к вечеру заметно похолодает

В Тюмени к вечеру заметно похолодает. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 января, в Тюмени тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 14 – 15 градусов, днем ожидается минус 15 – 19. Вечером столбики термометров покажут 20 – 21 градус ниже нуля. В течение дня будет дуть северный, западный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

12 января почитается память святой мученицы Анисии. В народе этот день назывался «Анисьи зимние» или «Анисьи Желудочницы». В старину в этот день варили свиные желудки и резали гусей. По внутренностям животных гадали о зиме. Если селезенка была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой.

Толстая печень в середине означала, что стужи начнутся с половины зимы, а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и перезимья. В народе говорили: «Ко дню Анисьи холода над землей повисли».