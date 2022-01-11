Озеро Липовое станет основной площадкой для крещенских купаний в Тюмени. Фото: Тюмень - наш дом

Озеро Липовое (территория базы моржей «Озеро Чемпионов») станет основной площадкой для крещенских купаний в Тюмени. Там организуют четыре купели. Кроме того, окунуться в крещенскую воду можно будет в двух купелях на Туре напротив Свято-Троицкого монастыря и в Антипино – в районе ДЮСШ «Старт XXI век».

Напомним, что 18 января, после окончания литургии в Свято-Троицком монастыре, в 11.15 состоится крестный ход к площадке на Туре. После освящения воды в 12.00 начнутся крещенские купания. Они продлятся до 00.00. 19 января здесь можно будет окунуться с 10.00 до 00.00.

На Липовом озере купания 18 января начнутся в 13.00 – после того, как закончится освящение воды, и продлятся до 00.00. 19 января купание здесь пройдёт с 12.00 до полуночи. В этот же день, 19 января, всех желающих окунуться в крещенскую купель будет ждать площадка в Антипино – с 8.00 до 23.50.

– В этом году на площадке на Липовом озере было оборудовано парковочное пространство на 400 машиномест, что позволит облегчить логистику распределения транспортных средств, а также дорожную безопасность в районе проведения праздничных мероприятий, – отметил депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин.