Ишимец отправил в больницу сожительницу, ударив ее кулаком в бок и сломав ребра. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступила информация от сотрудников местной больницы о том, что за медицинской помощью обратилась 44-летняя местная жительница. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом нескольких ребер.

– Участковый установил, что накануне женщина у себя дома распивала алкогольные напитки вместе с сожителем. На бытовой почве между гражданами возник спор, переросший в конфликт. В ходе ссоры мужчина ударил потерпевшую кулаком в бок, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого за кражу, угрозу убийством и нанесение побоев безработного 39-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 3 лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.