В Тюменской области закрыли два очага коронавируса, но появился новый. Фото - google.com.

В Тюменской области на сегодняшний день, 11 января, на контроле регионального управления Роспотребнадзора находится один очаг коронавируса – в АНО «РЦСППХ Натальи Устюжаниной «Поколение». В реабилитационном центре заболело 8 постояльцев и 2 сотрудника, контактных 4 человека.

– Очаги в ишимском филиале № 1 областной клинической психиатрической больницы и в общежитии Тобольской духовной семинарии Тобольско-Тюменской Епархии Русской православной церкви закрыты, – сообщили в ведомстве.

Напомним. что число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 января 2022 года увеличилось на 195. Всего с начала пандемии ковид подхватили 92 029 человек.

За последние сутки в России выявлено 15 830 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 741 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 19 890 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 666 679 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 316 904 летальных исхода, выздоровели 9 706 802 человека.