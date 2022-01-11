Ишимцу, который пьяным на тракторе задавил человека, дали семь лет тюрьмы. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя поселка Заозерный. Трагедия, в которой тот оказался повинен, произошла 4 сентября 2021 года.

В этот день местный житель попросил фигуранта дела помочь убрать траву в тюки на покосе и предоставил ему свой трактор. Тот возвращался с покоса уже пьяным.

– На улице Новой он обгонял другой трактор, не справился с управлением и выехал на левую обочину, где насмерть сбил 31-летнего пешехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, – напомнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его на 2 года 10 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С осужденного в пользу матери погибшего взыскали 1 млн рублей.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Тюмени осудили 33-летнего Дмитрия Битюкова, который 3 июля 2021 года устроил смертельное ДТП. Трагедия произошла на берегу Туры у села Созоново, где мужчина пил пиво с друзьями.

Один из них попросил забрать с работы жену и привезти на пляж. Когда нетрезвый Дмитрий с тремя людьми на своем УАЗе возвращался к реке, на грунтовой дороге не справился с управлением. Ммашина рухнула в обрыв.