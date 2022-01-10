Жителей Тюменской области призывают сообщать о точках продажи паленки после гибели девятерых человек

Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

Департамент потребительского рынка Тюменской области просит жителей помочь полицейским пресечь незаконную торговлю алкоголем после смертельного отравления девятерых тюменцев паленой водкой. При изготовлении суррогата могут использоваться ядовитые вещества, опасные для жизни и здоровья.

Признаки палёнки:

- на бутылке нет специальных федеральных и акцизных марок;

- этикетка перекошена или отпечатана с орфографическими ошибками;

- низкая цена алкоголя. На бренди, кальвадос, виски, вино и другие виды алкогольной продукции (кроме коньяка) за 0,5 литра готовой продукции цена должна быть не менее 324 рублей. На коньяк – не менее 446 рублей за пол-литра, на водку – не менее 243 рублей за 0,5 литра;

- поддельная марка – к примеру, напечатанная на глянцевой бумаге.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы увидите, что торговые точки торгуют нелегальным алкоголем, сообщите на номер горячей линии в Тюмени (3452) 42-61-85.

Напомним, что по резонансному делу следователи и полицейские задержали десять человек. Всем им предъявлено обвинение, например, продавщице Елене Мироевской и сбытчику контрафакта Малику Мамедову. Инцидентом заинтересовалась местная прокуратура. Её глава Владислав Московских поручил организовать проверки, которые помогут выявить все точки производства некачественного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Прокуратура просит тюменцев не покупать дешевую водку и проверять наличие федеральных специальных марок или акцизных марок с голограммой.