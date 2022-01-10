Тюменского эмчеэсовца судят из-за смерти семи пенсионеров

Тюменского МЧСника судят из-за смерти семи пенсионеров. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени судят старшего госинспектора пожарного надзора Тюменской области Павла Тигеева. Мужчину обвиняют халатности: при его попустительстве в нелегальном пансионате в поселке Боровский 9 января 2021 года заживо сгорели семь пожилых человек.

– По версии следствия, Тигеев знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей. С 2019 по 2021 годы он не принял никаких мер для того, чтобы пресечь допущенные владельцем заведения нарушения требований пожарной безопасности, – пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На первом судебном заседании огласили обвинительное заключение, исследовали материалы дела. Следующее заседание состоится 25 января 2022 года.

Сейчас подсудимый находится под подпиской о невыезде. В отношении хозяйки этого пансионата Ольги Вильямсон идут судебные разбирательства.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после трагической гибели семерых пенсионеров в пожаре, который произошел в частном пансионате в поселке Боровский Тюменской области.

Это уже третье дело, которое открыли следователи. Специалисты ведомства намерены проверить действия должностных лиц и контролирующих органов.