В тюменском СНТ подрались отмечавшие Новый год мужчины. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 6 по Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним из частного дома одного из садовых товариществ на Салаирском тракте доставили 47-летнего местного жителя с множественными травмами головы. Участковый узнал, что травмы потерпевшему нанес его знакомый, в гостях у которого он находился.

Стражи порядка задержали ранее не судимого безработного 47-летнего гражданина. Подозреваемый рассказал, что пригласил друга и его жену в гости, чтобы отметить праздники. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник уронил товарища на пол и стал бить его руками и ногами.

– Затем он сообщил о произошедшем жене потерпевшего, которая в момент ссоры находилась на улице. Женщина вызвала скорую помощь, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.