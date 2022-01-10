В Тюмени заключили под стражу еще одного подозреваемого в сбыте контрафактной водки. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени заключили под стражу еще одного подозреваемого в сбыте контрафактной водки, из-за употребления которой в областной столице скончались девять человек. Заведующий торговой точкой «Рубин» Малик Мамедов пробудет в следственном изоляторе до 5 марта 2022 года – такую меру пресечения сегодня, 10 января, избрал Центральный районный суд города для мужчины.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что суд постановил отправить в СИЗО продавщицу одного из магазинов Елену Мироевскую. Ей предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Всего же по вышеупомянутому уголовному делу сотрудники следственного комитета и полицейские задержали десять человек. Всем им предъявлено обвинение.

Инцидентом заинтересовалась местная прокуратура. Глава ведомства Владислав Московских поручил организовать проверки, которые помогут выявить все точки производства некачественного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.