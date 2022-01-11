«Праздники прошли, фейерверки остались». Тюменцам напомнили правила применения пиротехники

Тюменцам напомнили правила применения пиротехники. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам напомнили правила применения пиротехники. Покупать ее следует только в специализированных точках продаж.

– При покупке спрашивайте сертификат или декларацию соответствия. В первую очередь обращайте внимание на целостность упаковки: если есть следы повреждения или намокания, от покупки такой пиротехники лучше отказаться, – сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности.

В ведомстве отметили, что нельзя допускать к запуску детей и пьяных. Используйте пиротехнику только на улице и в безветренную погоду. Не пытайтесь разобрать или повторно поджечь несработавший фейерверк.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение штрафа на граждан от 2 до 3 тыс. руб., на должностных лиц – от 6 до 15 тыс. руб., на юридических лиц – от 150 до 200 тыс. руб.