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Общество10 января 2022 10:43

Тюменцы жалуются на плохую уборку снега на дорогах и во дворах

Мэр города Руслан Кухарук поручил усилить работу в данном направлении
Сергей Швецов
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Тюменцы жалуются на плохую уборку снега на дорогах и во дворах.

Тюменцы жалуются на плохую уборку снега на дорогах и во дворах.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцы жалуются на плохую уборку снега на дорогах и во дворах. Мэр города Руслан Кухарук поручил усилить работу в данном направлении.

Отметим, что в декабре 2021 года в областной столице количество осадков составило 183% от месячной нормы. Начало января тоже выдалось снежным: за новогодние праздники уже выпало 14 сантиметров снега при месячной норме в 21 сантиметр.

– Специалисты постоянно объезжают территорию, проверяя качество уборки снега. Выявлено более 50 замечаний, касающихся формирования снежного вала, наличия рыхлого снега и накатов. По всем нарушениям составлены акты и наложены штрафы на подрядные организации, – сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

Отметим, что в праздничные выходные дни, как и в будни, подрядные организации, отвечающие за уборку снега, работали в круглосуточном режиме. Каждый день в одну смену выходило от 390 до 450 единиц дорожной техники. На полигон отправилось более 300 тысяч кубических метров снежных масс.