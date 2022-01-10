Тюменцы жалуются на плохую уборку снега на дорогах и во дворах. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы жалуются на плохую уборку снега на дорогах и во дворах. Мэр города Руслан Кухарук поручил усилить работу в данном направлении.

Отметим, что в декабре 2021 года в областной столице количество осадков составило 183% от месячной нормы. Начало января тоже выдалось снежным: за новогодние праздники уже выпало 14 сантиметров снега при месячной норме в 21 сантиметр.

– Специалисты постоянно объезжают территорию, проверяя качество уборки снега. Выявлено более 50 замечаний, касающихся формирования снежного вала, наличия рыхлого снега и накатов. По всем нарушениям составлены акты и наложены штрафы на подрядные организации, – сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

Отметим, что в праздничные выходные дни, как и в будни, подрядные организации, отвечающие за уборку снега, работали в круглосуточном режиме. Каждый день в одну смену выходило от 390 до 450 единиц дорожной техники. На полигон отправилось более 300 тысяч кубических метров снежных масс.