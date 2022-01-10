В Тюмени из колодца достали двухметровую лестницу. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени за новогодние каникулы специалисты устранили более ста засоров. Горожане выкидывали в унитаз салаты и тряпки, но были и нетипичные находки.

– Засор в трубе в районе Гилёвской рощи образовался из-за одеяла, а из коллектора на улице Карнацевича достали двухметровую лестницу, – рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.

В «Росводоканал Тюмень» отметили, что избежать засоров в системе водоотведения можно, соблюдая простые правила пользования канализацией. Так, не нужно смывать в систему водоотведения жир, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей, влажные салфетки и другой нерастворимый мусор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что под улицей Серова в Тюмени при промывке канализационного коллектора рабочие извлекли тяжелую чугунную крышку и часть сливного бачка, изготовленного в 1967 году. По их словам, такого они не припомнят, однако это не первая раритетная находка в системе водоотведения. Например, до этого они находили самовар 1970 года выпуска.