Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 января 2022 года: умерли еще 15 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 10 января 2022 года увеличилось на 15. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 10 января 2022 года увеличилось на 15. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 521 человек.

За последние сутки в России выявлено 15 830 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 741 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 19 890 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 666 679 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 316 904 летальных исхода, выздоровели 9 706 802 человека.