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Происшествия10 января 2022 8:04

В Тюмени медики два раза выезжали к пенсионеру, у которого в горле застревала еда

На этот раз пожилому человеку «не пошли» макароны
Сергей Швецов
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В Тюмени медики два раза выезжали к пенсионеру, у которого в горле застревала еда.

В Тюмени медики два раза выезжали к пенсионеру, у которого в горле застревала еда.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени медики ездили на вызов к 72-летниему мужчину, который стал задыхаться во время обеда. Оказалось, что в горле у него застряли макароны. Родственники рассказали сотрудникам скорой, что подобный случай произошел ровно год назад.

К приезду бригады состояние тюменца улучшилось, он стал реже кашлять. Однако они подозревали, что часть макарон все же застряла глубоко в горле. После исследования показателей артериального давления, работы сердечной мышцы и насыщения крови кислородом пациента доставили в областную клиническую больницу № 2.

– Если дыхание сохранено и человек находится в сознании, ситуация не критическая, кашель в этом случае – защитный рефлекс организма: таким способом устраняются кусочки пищи, попавшие в зону голосовых связок. Если подавившийся не может дышать, говорить и кашлять, воспользуйтесь приемом Геймлиха: подойдите к человеку сзади и обхватите его руками на уровне между пупком и нижним краем грудной клетки и, соединив руки в кулак, сделайте резкий толчок внутрь по направлению вверх, продавливая брюшную полость, – советуют медики.