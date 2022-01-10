Пособия по больничным тюменцам станут назначать по-новому. Фото: Тюмень - наш дом

Пособия по больничным тюменцам станут назначать по-новому, а именно в беззаявительном режиме. Таким образом, выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности, родам и при рождении ребёнка стали «автоматическими».

– Основанием для выплаты пособий будет электронный листок нетрудоспособности. Номер электронного больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю. Работнику будет приходить с портала госуслуг уведомление об открытии, продлении, закрытии электронных больничных, а также информация о выплатах, – сообщили в Тюменском РО ФСС РФ.

Отметим, что за 2021 год тюменским отделением фонда работающим гражданам выплачено пособий на сумму более 9,2 млрд рублей. Основной объем выплат направлен на пособия по временной нетрудоспособности – 5,7 млрд рублей, на пособия по материнству – 3,5 млрд рублей, из них: на пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 1,9 млрд рублей, на пособия по беременности и родам – 1,4 млрд рублей, на пособия при рождении ребенка – 228,8 млн рублей, на пособия по постановке на учет в ранние сроки беременности – 5,2 млн рублей.