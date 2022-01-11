Ялуторовчанка ранила сожителя разбитым фужером в ходе бытовой ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции Ялуторовска от медработников поступило сообщение об оказании помощи мужчине 1984 года рождения. Местный житель поступил с резаными ранами.

Участковый задержал подозреваемую – сожительницу потерпевшего. Ссора между мужчиной и женщиной произошла на бытовой почве. В ответ на оскорбления сожителя 42-летняя ялуторовчанка разбитым фужером нанесла удары обидчику в плечо и голову.

– Успокоившись, гражданка вызвала пострадавшему скорую помощь, – дополнили в пресс-службе управления МДВ по Тюменской области.

В отношении ранее не судимой подозреваемой отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.