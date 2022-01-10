«На меня с потолка вода бежит»: тоболячка из малосемейки жалуется на прохудившуюся крышу

Тоболячка из малосемейки жалуется на прохудившуюся крышу. Фото - Наташа Межецкая в ВК.

Жительница Тобольска Наталья Межецкая, которая проживает в доме № 36 в 7-м микрорайоне, описала в социальных сетях многолетнюю проблему. Дело в том, что в малосемейке протекает крыша, а многочисленные походы по различным инстанциям воз не двигают.

«Капитальный ремонт делается в более новых домах, где еще можно подождать, а мы уже много лет мучаемся! Вот сейчас пишу, а на меня с потолка бежит вода. В аварийную службу звонишь – сделать ничего не могут, а вода течет сутками! Такая ситуация во многих малосемейках города! Зато квартплату (довольно-таки немаленькую) вынь да положь, а то проблемы будут!» – пишет возмущенная жительница.

К освещению проблемы подключились и другие жители злополучного дома: «Весь девятый этаж течёт – что в квартирах, что в коридоре. Я летом звонила в УК, мне сказали: придёт мастер, посмотрит. Так никто и не пришёл…» Другая соседка тоболячки пишет: «Я тоже живу в этом доме, лет 30 точно. Постоянно проблема с крышей. Течет – ужас. Ставим ведра, тазики, кастрюли. Про ремонт вообще молчу. Смысла делать нет, обои отклеиваются, плесень устала убирать просто. Писала заявление в ЖЭК, результат нулевой. В подъездах постоянные лужи, с потолка по стенам».

В департаменте ЖКХ Тюменской области прокомментировали сложившую ситуацию. Выяснилось, что капитальный ремонт крыши в указанном доме запланирован аж на период 2024 – 2026 гг. К слову, перенести сроки проведения капремонта общего имущества возможности нет.

– Тем не менее собственники в любое время вправе принять решение о проведении капитального ремонта отдельных конструктивных элементов в более ранние сроки, в том числе и раньше срока, установленного региональной программой. В этом случае работы осуществляются только за счет дополнительных средств. Жилищным законодательством предусмотрена процедура зачета стоимости отдельных работ по капитальному ремонту в счет исполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома должен производиться за счет средств, которые собирают сами жители дома.